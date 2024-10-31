Вестник Кавказа

Первые мировые лидеры прибыли в Баку на COP29

Первые мировые лидеры прибыли в Баку на COP29
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Азербайджан на ближайшие две недели станет центром притяжения для всего мира: климатическая конференция COP29 соберет лидеров стран и глав международных организаций. Первые мировые лидеры уже прибыли в Баку.

В столицу Азербайджана для участия в климатической конференции ООН COP29 прибыли главы Зимбабве, Гвинеи-Бисау, Демократической Республики Сан-Томе и Принсипи, Малави, Анголы и Северной Македонии. Также на мероприятие прибыл генсек Мусульманского совета старейшин Мохаммед Абдельсалам, передает пресс-служба главы Азербайджана.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев встретил лидера Зимбабве Эммерсона Дамбудзо Мнангагву. Также Алиев встретился с премьер-министром Демократической Республики Сан-Томе и Принсипи Патрисом Эмери Тровоадой и главой Республики Суринам Чандрикаперсадом Сантохи.

Лидер Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало также прилетел в Баку на мероприятие ООН по климату. В аэропорту столицы Азербайджана его встретили глава минздрава республики Теймур Мусаев. 

Не оставил без внимания конференцию и генеральный секретарь Мусульманского совета старейшин Мохаммед Абдельсалам. Честь встретить почетного гостя выпала министру науки и образования Азербайджана Метину Керимли. 

Вице-президент Республики Малави Майкл Бизуик Уси также решил присоединиться к обсуждение глобальной климатической повестки и прибыл в Баку. 

В Баку прилетела и вице-президент Анголы Эсперанса да Кошта, которую встретил министр сельского хозяйства Азербайджана Меджнун Мамедов. 

Одним из первых европейских лидеров на мероприятии стала президент Республики Северная Македония Гордана Силяновская-Давкова. Ее в бакинском аэропорту встретил Адиль Керимли, глава минкультуры Азербайджана. 

Напомним, что COP29 пройдет в столице Азербайджана 11-22 ноября. Главной темой мероприятия станет поиск экономических инструментов для развивающихся стран, которые имеют трудности с переходом на "зеленые" технологии из-за ограничения в финансовых возможностях.

 

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