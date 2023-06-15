Саратов и Баку объединит прямой рейс

Российский авиаперевозчик открывает воздушное сообщение Саратов-Баку. Полеты будут совершаться с 4 июля один раз в неделю.
Российский авиаперевозчик "ИрАэро" объявил об открытии воздушного сообщения между Саратовом и Баку.
Полеты самолета Superjet 100 будут совершаться каждый вторник. Запуск первого рейса произойдет 4 июля.
Вылет из Баку запланирован на 16:55 по местному времени, посадка в саратовском аэропорту - в 19:05.
Обратно можно будет улететь в 20:20, самолет приземлится в столице Азербайджана в 22:55.