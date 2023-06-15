Саратов и Баку объединит прямой рейс

Опубликовано: 9:53, 15 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Российский авиаперевозчик открывает воздушное сообщение Саратов-Баку. Полеты будут совершаться с 4 июля один раз в неделю.

Российский авиаперевозчик "ИрАэро" объявил об открытии воздушного сообщения между Саратовом и Баку.

Полеты самолета Superjet 100 будут совершаться каждый вторник. Запуск первого рейса произойдет 4 июля.

Вылет из Баку запланирован на 16:55 по местному времени, посадка в саратовском аэропорту - в 19:05.

Обратно можно будет улететь в 20:20, самолет приземлится в столице Азербайджана в 22:55.