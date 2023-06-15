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Саратов и Баку объединит прямой рейс

Саратов и Баку объединит прямой рейс
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Российский авиаперевозчик открывает воздушное сообщение Саратов-Баку. Полеты будут совершаться с 4 июля один раз в неделю.

Российский авиаперевозчик "ИрАэро" объявил об открытии воздушного сообщения между Саратовом и Баку.

Полеты самолета Superjet 100 будут совершаться каждый вторник. Запуск первого рейса произойдет 4 июля.

Вылет из Баку запланирован на 16:55 по местному времени, посадка в саратовском аэропорту - в 19:05.

Обратно можно будет улететь в 20:20, самолет приземлится в столице Азербайджана в 22:55.

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