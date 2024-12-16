Санаторий в Нальчике закрыли до устранения недостатков

Руководство Роспотребнадзора по Кабардино-Балкарии приняло решение на время прекратить работу санатория "Маяк" в Нальчике, отдыхавшие в котором дети заразились кишечной инфекцией – норовирусом.

Роспотребнадзор приостановил деятельность санатория "Маяк" в столице Кабардино-Балкарии (КБР) Нальчике, в котором во время отдыха больше десятка детей госпитализировали с признаками острой кишечной инфекции, сообщает пресс-служба ведомства.

"У части детей и сопровождающих лиц в биологическом материале выделен норовирус 2 генотипа. В ходе эпидемиологического расследования, деятельность ООО "Санаторий "Маяк" приостановлена до проведения дезинфекции помещений, технологического оборудования пищеблока и устранения выявленных нарушений"

- управление Роспотребнадзора по КБР

Как выяснило следствие, жители Саратова с детьми заселились в санаторий 4 января, а уже 7 января после приема пищи отдыхавшие в санатории вместе с ними дети почувствовали недомогание, однако от госпитализации отказались их родители и уже вечером вывезли ребят в Пятигорск, чтобы там сесть на поезд до Саратова. Однако их самочувствие ухудшилось настолько, что ребят медикам пришлось снимать с поезда уже в Минводах, сообщили в следственном управлении СКР по КБР, передает "Интерфакс".

Всего с поезда Кисловодск – Тында врачи сняли 12 детей, сообщили в Минздраве Ставропольского края.