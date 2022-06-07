Самым богатым бизнесменом России стал Вагит Алекперов

Бывший президент "Лукойла" Вагит Алекперов занял первое место в новом списке самых богатых людей России, составленном Forbes. Алекперов стал лидером ежегодного рейтинга впервые.

Вагит Алекперов возглавил список богатейших людей России, составленный Forbes. Экс-президент "Лукойла" впервые добрался до первой строчки рейтинга.

Состояние нынешнего председателя Общественного совета фонда "Наше будущее" сейчас оценивается в $28,6 млрд. Год назад оно составляло $20,5 млрд.

Второе место в списке занимает глава правления Леонид Михельсон. Аналитики Forbes полагают, что его состояние составляет $27,4 млрд, за год оно выросло почти на $6 млрд).

В топ-3 также попал Владимир Лисин.

Forbes составляет мировой список самых богатых людей всего мира в 38-й раз. В 2024 году в нем оказалось 125 миллиардеров из России, на 15 больше, чем в 2023 году.

Увеличилось не только количество россиян в рейтинге, но и их состояние в совокупности. Год назад оно оценивалось в $505 млрд. На сегодняшний на российских миллиардеров приходится почти $577 млрд.

Стали богаче 64 бизнесмена из списка, у 24 состояние уменьшилось. Четыре человека возвратились в список, 19 стали миллиардерами впервые в жизни.