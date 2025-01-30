Самолеты столкнулись в США – есть жертва

Авария с самолетами произошла накануне в США, о ней пишут американские СМИ.
ЧП случилось в аэропорту Скоттсдейла (штат Аризона) накануне днем, примерно в три часа по местному времени. Самолет Bombardier Learjet 35A, прилетевший из Техаса, при посадке выехал за пределы полосы. Продолжая движение, он ударился о бизнес-джет Gulfstream 200, который стоял на частной территории, пассажиров внутри не было.
Предварительно известно, что причиной столкновения могли стать неполадки со стойкой шасси у Bombardier – она просто перестала работать.
В результате смертельные травмы получил один человек. Пострадали еще четыре человека, причем состояние двоих из них оценивается как критическое. Третьего раненого также направили в больницу, последний от помощи врачей отказался.
Из-за аварии воздушная гавань не работала в течение порядка шести часов.
Напомним, ранее в столкновении самолета с пассажирами и военного вертолета в Вашингтоне погибли 67 человек.