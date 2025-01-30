Вестник Кавказа

Самолеты столкнулись в США – есть жертва

Самолеты столкнулись в США – есть жертва
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Столкновение самолетов произошло в Америке. ЧП случилось, когда оба воздушных судна были на земле. Сообщается, что в результате есть жертва, еще несколько человек были ранены.

Авария с самолетами произошла накануне в США, о ней пишут американские СМИ.

ЧП случилось в аэропорту Скоттсдейла (штат Аризона) накануне днем, примерно в три часа по местному времени. Самолет Bombardier Learjet 35A, прилетевший из Техаса, при посадке выехал за пределы полосы. Продолжая движение, он ударился о бизнес-джет Gulfstream 200, который стоял на частной территории, пассажиров внутри не было.

Предварительно известно, что причиной столкновения могли стать неполадки со стойкой шасси у Bombardier – она просто перестала работать.

В результате смертельные травмы получил один человек. Пострадали еще четыре человека, причем состояние двоих из них оценивается как критическое. Третьего раненого также направили в больницу, последний от помощи врачей отказался.

Из-за аварии воздушная гавань не работала в течение порядка шести часов.

Напомним, ранее в столкновении самолета с пассажирами и военного вертолета в Вашингтоне погибли 67 человек.

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