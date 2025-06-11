Самолеты между Ханты-Мансийском и Сухумом начнут летать с конца июня

Уже в конце июня у путешественников из далекой российской Югры появится возможность отдохнуть на пляжах Абхазии, преодолев немаленькое расстояние на комфортабельном самолете Bombardier CRJ200.

Сегодня стала известна начала перелетов по новому направлению - авиарейсы Ханты-Мансийск – Сухум, которые будет выполнять российская авиакомпания "РусЛайн", начнут летать с 28 июня, сообщили в пресс-службе Сухумского аэропорта.

Авиарейс будет сезонным – он уже включен в сетку расписания воздушной гавани столицы Абхазии, передает Sputnik Абхазия.

Вылетать из Ханты-Мансийска пассажирский авиалайнер будет в 04:35 по местному времени, а из Сухума – в 13:05. Время в пути составит 6 часов 55 минут с учетом часовой технической посадки в Саратове.

В абхазскую столицу уже летают рейсы из Москвы и Нижнего Новгорода.

Напомним, ранее мы писали о том, что Ханты-Мансийск и Сухум свяжут прямые авиарейсы, летать на маршруте по понедельникам и субботам будут Bombardier CRJ200 вместимостью в 50 пассажиров. Рейсы в Абхазию из Югры будут выполняться до конца октября, а цены на перелет начинаются от 18 188 рублей в один конец с багажом в 10 кг.