Самолеты из Уфы, Иркутска и Новосибирска будут летать во Владикавказ

Опубликовано: 16:18, 19 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В обновленный аэропорт столицы Северной Осетии в скором времени начнут выполняться прямые авиарейсы из Башкортостана и Сибири – в этом направлении работают три крупных федеральных туроператора.

В скором времени из Сибири и Башкортостана во Владикавказ начнут выполняться регулярные авиарейсы, сообщил во время ежегодного доклада об основных направлениях социально-экономического развития региона глава республики Сергей Меняйло.

С республикой работают три крупных федеральных туроператора, заинтересованных в этих авиаперевозках. В их планах - запустить рейсы из Уфы, Иркутска и Новосибирска, - рассказал Меняйло, передает ТАСС.

Глава региона напомнил, что уже запущены чартерные рейсы из Москвы и организован прямой рейс из столицы Татарстана.

Напомним, в декабре прошлого года в аэропорту "Владикавказ" заработал новый комплекс, способный обслуживать свыше 800 тыс пассажиров в год.