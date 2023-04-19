Самолеты из Уфы, Иркутска и Новосибирска будут летать во Владикавказ

В обновленный аэропорт столицы Северной Осетии в скором времени начнут выполняться прямые авиарейсы из Башкортостана и Сибири – в этом направлении работают три крупных федеральных туроператора.
В скором времени из Сибири и Башкортостана во Владикавказ начнут выполняться регулярные авиарейсы, сообщил во время ежегодного доклада об основных направлениях социально-экономического развития региона глава республики Сергей Меняйло.
С республикой работают три крупных федеральных туроператора, заинтересованных в этих авиаперевозках. В их планах - запустить рейсы из Уфы, Иркутска и Новосибирска, - рассказал Меняйло, передает ТАСС.
Глава региона напомнил, что уже запущены чартерные рейсы из Москвы и организован прямой рейс из столицы Татарстана.
Напомним, в декабре прошлого года в аэропорту "Владикавказ" заработал новый комплекс, способный обслуживать свыше 800 тыс пассажиров в год.