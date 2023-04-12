Школу космонавтики Владикавказа украсил спускаемый аппарат корабля "Союз"

Опубликовано: 15:16, 12 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Telegram-канал главы Северной Осетии Сергея Меняйло

Сегодня, в День космонавтики, на астрономической площадке Школы космонавтики имени Руслана Комаева в столице Северной Осетии открылся новый экспонат – это спускаемый аппарат корабля "Союз", капсула, в которой космонавты спускаются на Землю.

Сегодня, в День космонавтики, во Владикавказе в Школе космонавтики появился новый экспонат – двухтонный спускаемый аппарат космического корабля "Союз", сообщил в своем Telegram-канале глава Северной Осетии Сергей Меняйло.

"Открыли новый экспонат в нашей Школе космонавтики имени конструктора космических летательных аппаратов, лауреата государственной премии СССР Руслана Комаева: это спускаемый аппарат корабля "Союз". Именно в такой капсуле космонавты перемещаются между космической станцией и Землей. В 2014 году этот аппарат был запущен в космос. А теперь каждый может прийти и увидеть его вживую" - говорится в сообщении, передает ТАСС.

Глава региона также отметил, что достался этот аппарат непросто: капсулу хотели отдать в музей Антона Шкаплерова – космонавта, который на ней спускался на Землю в составе интернациональной команды. Но все-таки космический объект приехал именно во Владикавказ благодаря поддержке генерального директора Роскосмоса Юрия Борисова.

Экспонат установили на астрономической площадке школы, в которой обучаются около 460 детей.