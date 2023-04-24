Страшное ЧП происходит сейчас в столице Непала, а точнее над ней. Лайнер авиакомпании FlyFubai вспыхнул в небе сразу после того, как поднялся в воздух.
Авиакатастрофа происходит в эти минуты в небе над Катманду, сообщают СМИ.
Воздушное судно авиакомпании FlyDubai загорелось в небе сразу после вылета. Пилоты пытаются посадить лайнер.
По данным прессы, в аэропорт столицы Непала прибывают пожарные машины.
Очевидцы трагедии публикуют в соцсетях видеозаписи происходящего.
Опровержение
Отметим, что позже непальские власти сообщили, что самолет, о котором шла речь, продолжает выполнять полет - он летит в Дубай в штатном режиме.