Опубликовано: 19:41, 24 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Страшное ЧП происходит сейчас в столице Непала, а точнее над ней. Лайнер авиакомпании FlyFubai вспыхнул в небе сразу после того, как поднялся в воздух.

Авиакатастрофа происходит в эти минуты в небе над Катманду, сообщают СМИ.

Воздушное судно авиакомпании FlyDubai загорелось в небе сразу после вылета. Пилоты пытаются посадить лайнер.

По данным прессы, в аэропорт столицы Непала прибывают пожарные машины.

Очевидцы трагедии публикуют в соцсетях видеозаписи происходящего.

Опровержение

Отметим, что позже непальские власти сообщили, что самолет, о котором шла речь, продолжает выполнять полет - он летит в Дубай в штатном режиме.