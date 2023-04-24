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Самолет загорелся после вылета из Катманду - СМИ

Самолет загорелся после вылета из Катманду - СМИ
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Страшное ЧП происходит сейчас в столице Непала, а точнее над ней. Лайнер авиакомпании FlyFubai вспыхнул в небе сразу после того, как поднялся в воздух.

Авиакатастрофа происходит в эти минуты в небе над Катманду, сообщают СМИ.

Воздушное судно авиакомпании FlyDubai загорелось в небе сразу после вылета. Пилоты пытаются посадить лайнер.

По данным прессы, в аэропорт столицы Непала прибывают пожарные машины.

Очевидцы трагедии публикуют в соцсетях видеозаписи происходящего.

Опровержение

Отметим, что позже непальские власти сообщили, что самолет, о котором шла речь, продолжает выполнять полет - он летит в Дубай в штатном режиме.

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