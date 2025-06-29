Самолет Пашиняна приземлился в Париже

Премьер-министр Армении Никол Пашинян продолжает свое европейское турне - после Брюсселя он прилетел с рабочим визитом в Париж, у трапа самолета его встретил спикер армянского парламета Ален Симонян.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян продолжает свой вояж по Европе – после посещения Брюсселя, где он встретился с главой Евросовета и председателем Еврокомиссии, его самолет поднялся в воздух и совершил посадку в Париже, сообщает Кабмин Армении.

Встречать своего лидера пришлось спикеру парламента Армении Алену Симоняну – сегодня в День взятия Бастилии здесь собралось все высшее руководство Армении, и премьер прилетел сюда для участия в праздничных мероприятиях, передает Sputnik Армения.

Также в планах Пашиняна встреча с президентом Франции Эммануэлем Макроном, которая должна пройти в Елисейском дворце, говорится в сообщении.

Напомним, мы писали о том, что сегодня в Брюсселе в рамках рабочего визита главы правительства Армении прошла встреча в трехстороннем формате Никола Пашиняна, главы Евросовета Антонио Кошты и председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, после которой армянский премьер провел переговоры с комиссаром ЕС по вопросам расширения Мартой Кос и со своим бельгийским коллегой Бартом де Вевером.