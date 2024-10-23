Самолет из Стамбула вынужденно сел в Самаре вместо Казани

Самолет, выполнявший международный рейс Стамбул-Казань, приземлился этой ночью в Самаре. Причиной ухода на запасной аэродром стала непогода в пункте назначения.
Рейс "Турецких авиалиний", следовавший по направлению Стамбул-Казань приземлился в аэропорту Самары, информирует Приволжская транспортная прокуратура.
"10 декабря примерно в 2 часа (01.00 мск) на запасном аэродроме Самара совершило посадку воздушное судно авиакомпании "Турецкие авиалинии", выполнявшее рейс 427 по маршруту Стамбул - Казань, по причине неблагоприятных погодных условий"
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В связи с ситуацией, задерживается обратный рейс из Казани в Стамбул, задержка составляет 12 часов, вылет запланирован на 13.35.
Проверяется соблюдение прав туристов, прибывших из Стамбула.