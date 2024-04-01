Самолет из Сочи в Стамбул оказался не готовым к полету

Пассажирам из Сочи, собравшимся посетить турецкий мегаполис Стамбул, пришлось провести в аэропорту города-курорта несколько тревожных ночных часов в ожидании вылета авиалайнера компании "ИрАэро".

Авиаинцидент случился минувшей ночью с пассажирами российской иркутской авиакомпании "ИрАэро", которые планировали вылететь из Сочи в Стамбул – прибывший за ними авиалайнер оказался не готов к вылету по техническим причинам, сообщили сегодня в пресс-службе Международного аэропорта Сочи.

Ожидание другого авиалайнера, отправленного компанией, затянулось на несколько долгих часов. Правда, следует отметить, что руководство авиаперевозчика позаботилось о своих пассажирах – им предоставили гостиницу, питание и горячие напитки, передает "Интерфакс".

"Вылет рейса авиакомпании "ИрАэро", следовавшего по маршруту Сочи - Стамбул, был задержан по технической причине. Авиакомпанией был предоставлен резервный борт, на котором пассажиры вылетели в аэропорт назначения в 1:42 мск 14 мая"

- пресс-служба аэропорта Сочи

Очевидно, задержка авиарейса не пройдет для компании-авиаперевозчика даром – Сочинская транспортная прокуратура по поручению Южной транспортной прокуратуры уже начала проверку по факту несоблюдения прав пассажиров, отметили в пресс-службе сочинской авиагавани.

Напомним, авиакомпания "ИрАэро" - российская авиакомпания, которая базируется в международном аэропорту города Иркутска и имеет узловые аэропорты в Иркутске, Москве и Магадане. Она выполняет пассажирские, чартерные и грузовые перевозки по России, странам ближнего зарубежья и летает в Китай.