Рейсов из Сочи в Стамбул стало больше

Прямые рейсы в Стамбул из Сочи в период весны и лета будут совершаться чаще. Черноморское побережье будет соединено шестью ежедневными рейсами.

Авиаперевозчик "Уральские авиалинии" запускает новые рейсы из Сочи в Стамбул.

Теперь по этому направлению можно осуществить полет шесть раз в неделю. Об этом сообщили в пресс-службе сочинской авиагавани.

Как сообщалось ранее, авиаузел Сочи стал осуществлять полеты по весенне-летнему графику. В связи с этим, вылеты в Стамбул были увеличены до шести раз в день.

Совершить полет можно будет на самолете Airbus A320, который вмещает 162 человека. Полет замет чуть больше двух часов.

Авиаперевозчик "Уральские авиалинии" стал пятой компанией, которая совершает вылет из Сочи в Стамбул.

Также полеты по этому маршруту совершают «Россия», «Азимут», «ИрАэро» и Red Wings.