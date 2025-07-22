Самолет из Сочи не долетел до Екатеринбурга

Сегодня вечером самолет "Уральских авиалиний", вылетевший из Сочи в Екатеринбург, совершил вынужденную посадку в Минводах из-за технических неполадок, которые обнаружил его экипаж в ходе полета.

В авиалайнере "Уральских авиалиний", поднявшемся в воздух сегодня вечером из международного аэропорта курортного Сочи и взявшего курс на Екатеринбург, возникли неполадки в работе оборудования, которые заставили командира воздушного судна принять решение о вынужденной посадке в аэропорту Минвод, сообщает пресс-служба Южной транспортной прокуратуры.

Сейчас в воздушной гавани Минвод работают специалисты надзорного ведомства, которые устанавливают обстоятельства и причины экстренной посадки, передает "АиФ-Юг".

Пассажиры самолета доставлены в здание аэропорта, организовано их размещение и питание, решается вопрос о резервном самолете.

По итогам работы сотрудников транспортной прокуратуры региона будут приняты соответствующие меры реагирования, заверили в ведомстве.

Напомним, сегодня мы писали о том, что рейс авиакомпании S7 Airlines ("Сибирь"), следовавший в Сочи из Новосибирска, вернулся в аэропорт вылета из-за сообщения о разгерметизации салона, экипаж Boeing-737 доложил о происшествии, после чего получил указание диспетчеров вернуться в аэропорт вылета, предварительно выработав топливо.