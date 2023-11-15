Самолет из Петербурга в Самарканд экстренно сел в Актобе

Командир воздушного судна узбекской авиакомпании Qanot Sharq, летевшего из Петербурга в Самарканд, принял решение экстренно сажать самолет в Актобе из-за ухудшения самочувствия пассажира.

Летевшие самолетом узбекской авиакомпании Qanot Sharq в Самарканд из Петербурга вместо конечной точки полета неожиданно сели в Актобе – причиной экстренной посадки стало ухудшение самочувствия одного из пассажиров, сообщает в своем Telegram-канале пресс-служба АО Uzbekistan Airports.

"Самолет приземлился в Актобе в 14:48 по ташкентскому времени (12:48 мск). Экипаж запросил карету скорой помощи к борту"

- Uzbekistan Airports

Принял решение об экстренной посадке в Актобе командир рейса HH786, передает РИА Новости.

О состоянии заболевшего пассажира ничего не сообщается, известно лишь, что самолет готовится к вылету в пункт назначения.