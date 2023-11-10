Врачи в самолете реанимировали девушку, летевшую из Сочи

Девушку 23-х лет реанимировали в самолете летевшие этим же рейсом врачи. Лайнер сел в пункте назначения, где пассажирку передали врачам.

В самолете, выполнявшем рейс по маршруту Сочи-Санкт-Петербург, стало плохо одной пассажирке, ее удалось спасти.

Инцидент в воздухе произошел 19 ноября. Девушке, летевшей в Петербург, стало плохо - она потеряла сознание. Помощь ей оказали медики, этим же рейсом летели три специалиста: терапевт, гинеколог и детский невролог.

«Вчера в самолете я реанимировала девушку. <…> Молодая девушка 23 лет потеряла сознание, нашатырь не особо помогал»

– гинеколог Дарья Бурмакина

Усилиями медиков, пассажирка стала приходить в себя. ЧП обошлось без вынужденной посадки, лайнер приземлился в Северной столице, где девушку ожидала скорая помощь.