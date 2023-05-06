Самолет из Минвод не долетел до Москвы

Аэропорт Волгограда принял самолет авиакомпании "Сибирь", который летел в Москву, но был вынужден совершить незапланированную посадку.
Воздушное судно, выполнявшее рейс из Минвод в Москву, было вынуждено сесть в Волгограде. Детали инцидента рассказала пресс-секретарь аэропорта, принявшего лайнер.
По словам Анастасии Голодовой, самолет, принадлежащий авиакомпании "Сибирь", сел в 19:18 по местному времени (совпадает с мск), передает ТАСС.
Она назвала и причины, по которым экипаж принял решение о посадке. Основанием для этого послужили технические причины.
Уточняется, что лайнер осуществил посадку штатно.
Пассажиры рейсы размещены в аэропорту. Предполагается, что они вылетят в столицу на резервном самолете. Его отправка запланирована на ночь, в районе 01:30.