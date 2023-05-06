Самолет из Минвод не долетел до Москвы

Опубликовано: 21:53, 6 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Аэропорт Волгограда принял самолет авиакомпании "Сибирь", который летел в Москву, но был вынужден совершить незапланированную посадку.

Воздушное судно, выполнявшее рейс из Минвод в Москву, было вынуждено сесть в Волгограде. Детали инцидента рассказала пресс-секретарь аэропорта, принявшего лайнер.

По словам Анастасии Голодовой, самолет, принадлежащий авиакомпании "Сибирь", сел в 19:18 по местному времени (совпадает с мск), передает ТАСС.

Она назвала и причины, по которым экипаж принял решение о посадке. Основанием для этого послужили технические причины.

Уточняется, что лайнер осуществил посадку штатно.

Пассажиры рейсы размещены в аэропорту. Предполагается, что они вылетят в столицу на резервном самолете. Его отправка запланирована на ночь, в районе 01:30.