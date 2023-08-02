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Самолет из Алматы не долетел до Тбилиси

Самолет из Алматы не долетел до Тбилиси
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Лайнер, летевший в Тбилиси, вынужденно сел в аэропорту Баку. Причина инцидента – неблагоприятные погодные условия в аэропорту прибытия.

Воздушное судно, направлявшееся из Алматы в столицу Грузии, было вынуждено сесть, немного не добравшись до пункта назначения.

Капитан Airbus A321, принадлежащего авиакомпании Air Astana, узнав о сильном ветре в Тбилиси, принял решение не рисковать. Он запросил посадку в бакинском аэропорту Гейдар Алиев, рассказали в пресс-службе воздушной гавани.

Борт успешно сел в аэропорту. Время прилета – 21:22 по бакинскому времени.

Лайнеры Air Astana снова будут летать в Пекин из Астаны

Лайнеры Air Astana снова будут летать в Пекин из Астаны

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