Самолет из Алматы не долетел до Тбилиси

Опубликовано: 21:56, 2 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Лайнер, летевший в Тбилиси, вынужденно сел в аэропорту Баку. Причина инцидента – неблагоприятные погодные условия в аэропорту прибытия.

Воздушное судно, направлявшееся из Алматы в столицу Грузии, было вынуждено сесть, немного не добравшись до пункта назначения.

Капитан Airbus A321, принадлежащего авиакомпании Air Astana, узнав о сильном ветре в Тбилиси, принял решение не рисковать. Он запросил посадку в бакинском аэропорту Гейдар Алиев, рассказали в пресс-службе воздушной гавани.

Борт успешно сел в аэропорту. Время прилета – 21:22 по бакинскому времени.