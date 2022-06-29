Вестник Кавказа

Сакстат: население Грузии составило 3,7 миллионов человек

Сакстат: население Грузии составило 3,7 миллионов человек
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Статистики Грузии провели подсчет населения страны. Доля горожан составила чуть более 60% населения, всего в стране живет сегодня 3,7 млн человек.

Сотрудники национальной службы статистики Грузии "Сакстат" опубликовали подсчет численности жителей страны на 1 января 2024 года. Всего в республике оказалось около 3,7 млн человек, 61% которых проживает в городах. 

Как показал анализ, более 1,2 млн жителей проживают в Тбилиси. Также в число наиболее населенных регионов вошли Аджария, Шида Картли и Имеретия. Плотность населения здесь составляет 64,6 человека на 1 кв км. Наименее населенными признаны Рача-Лечхуми и Квемо-Сванети, где на 1 кв км зафиксировано всего около 6 человек в среднем.

В прошлом году в Грузии было зафиксировано снижение численности населения на 1,1%. Перепись десятилетней давности показала, что в Грузии проживает около 3,7 млн человек, то есть численность населения за это время изменилась незначительно.

Отметим, что перепись проводится с помощью планшетов. Жители Грузии также могут сообщить данные о себе на портале национальной службы статистики. В настоящий момент проводится перепись в высокогорье, которая продлится до 8 октября.

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