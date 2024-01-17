Вестник Кавказа

Шахматист из Азербайджана начал турнир в Торонто с ничьей

Шахматист из Азербайджана начал турнир в Торонто с ничьей
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Абасов и Непомнящий миром разошлись на турнире в Торонто. Партия завершилась на 34-м ходу.

Азербайджанский гроссмейстер Ниджат Абасов начал свой путь на турнире в Торонто с ничьей. Он разошелся миром с вице-чемпионом мира Яном Непомнящми на 34-м ходу.

Спортивные аналитики отмечают, что это хороший старт, позволяющий гроссмейстеру вступить в ритм соревнования и оценить уровень подготовки соперников. Таким образом, ничья поможет спортсмену подготовиться к следующим встречам.

Стратегия и тактика Ниджата Абасова

Ниджат Абасов - шахматист с огромным опытом и тактическим мышлением. Его игра всегда отличается глубоким пониманием позиции, точными расчетами и умением находить нестандартные ходы. На турнире в Торонто он наверняка продемонстрирует свою лучшую игру, стремясь к победе в каждой партии.

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