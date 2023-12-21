Вестник Кавказа

Шуша примет шахматный турнир памяти Вугара Гашимова

Шуша примет шахматный турнир памяти Вугара Гашимова
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Шуше состоится международный шахматный турнир «Мемориал Вугара Гашимова». Ранее турнир проводился в Габале.

С 27 по 31 августа в Шуше состоится международный шахматный турнир «Мемориал Вугара Гашимова». Об этом проинформировали пресс-служба Министерства молодежи и спорта.

«Это будет десятый по счету турнир памяти азербайджанского гроссмейстера Вугара Гашимова»

– ведомство

Ранее турнир прошел в Габале, его победителем стал индийский шахматист Видит Сантош Гуджрати.

Вугар Гашимов – азербайджанский шахматист, гроссмейстер. Трижды становился чемпионом Азербайджана, многократный призер молодежного чемпионата Европы, также многократный участник сборной Азербайджана на шахматных олимпиадах, обладатель Кубка Каспарова. В 2009 году именно благодаря его игре сборная Азербайджана одержала победу на чемпионате Европы.

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