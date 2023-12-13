Азербайджан примет чемпионат мира по бильярду

Президент Федерации бильярда Азербайджана анонсировал проведение в стране чемпионата мира по бильярду. Чемпионат может пройти в 2024 или 2025 году.

В Азербайджане состоится чемпионат мира по бильярду, сообщил новый президент Федерации бильярда Азербайджана Сеймур Мамедов.

«Уже ведутся переговоры по привлечению спонсоров. Нам предстоит много работы, но я верю, что мы проведем престижные турниры в нашей стране»

– Сеймур Мамедов

Говоря о сроках проведения мероприятия, он отметил, что чемпионат может состояться как в этом, так и в будущем году.