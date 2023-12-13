Азербайджан примет чемпионат мира по бильярду

Президент Федерации бильярда Азербайджана анонсировал проведение в стране чемпионата мира по бильярду. Чемпионат может пройти в 2024 или 2025 году.
В Азербайджане состоится чемпионат мира по бильярду, сообщил новый президент Федерации бильярда Азербайджана Сеймур Мамедов.
«Уже ведутся переговоры по привлечению спонсоров. Нам предстоит много работы, но я верю, что мы проведем престижные турниры в нашей стране»
– Сеймур Мамедов
Говоря о сроках проведения мероприятия, он отметил, что чемпионат может состояться как в этом, так и в будущем году.
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