"Сабах" и "Бешикташ" провели благотворительный футбольный матч в Азербайджане

Опубликовано: 2:47, 14 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В столице Азербайджана прошел благотворительный футбольный матч "Сабах" – "Бешикташ". Команды сыграли вничью 3:3. Вырученные от продажи билетов средства передадут Турции для помощи пострадавшим во время землетрясений.

В субботу, 13 мая, футбольные клубы "Сабах" (Азербайджан) и "Бешикташ" (Турция) провели благотворительный матч (3:3). Игра проходила на стадионе "Тофик Бахрамов" в Баку и завершилась результативной ничьей со счетом 3:3.

Голами в составе "Сабаха" отметились полузащитник Алексей Кащук (3-я и 5-я минуты) и нападающий Давит Волков (70-я). У "Бешикташа" отличились защитник Умут Мераш (24-я и 45-я минуты) и нападающий Дженк Тосун (63-я, с пенальти).

Отметим, что в концовке первого тайма хозяева заработали право на пенальти, однако не смогли его реализовать.

Все средства, вырученные от продажи билетов, будут направлены в Турцию для помощи пострадавшим от мощнейших февральских землетрясений.