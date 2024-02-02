S7 станет чаще летать из Москвы в Ашхабад

Самолеты между Москвой и Ашхабадом вскоре будут летать ежедневно. Сейчас перевозкой на данном направлении занимается только S7, Туркменские авиалинии до 31 января приостановили выполнение рейсов.

Российская авиакомпания S7 на фоне приостановки полетов Turkmenistan airlines между Москвой и Ашхабадом увеличивает количество рейсов.

Отечественный перевозчик с 9 января добавил два авиарейса на данном направлении - по понедельникам и четвергам. На следующей самолеты будут летать между столицами России и Туркменистана ежедневно, новые рейсы добавятся в расписание с 15 января, поделились в компании "ДН Турс", агенте S7 в республике.

Туркменские авиалинии с конца декабря на месяц остановили выполнение рейсов в Москву.