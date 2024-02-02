Вестник Кавказа

S7 станет чаще летать из Москвы в Ашхабад

S7 станет чаще летать из Москвы в Ашхабад
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Самолеты между Москвой и Ашхабадом вскоре будут летать ежедневно. Сейчас перевозкой на данном направлении занимается только S7, Туркменские авиалинии до 31 января приостановили выполнение рейсов.

Российская авиакомпания S7 на фоне приостановки полетов Turkmenistan airlines между Москвой и Ашхабадом увеличивает количество рейсов.

Отечественный перевозчик с 9 января добавил два авиарейса на данном направлении - по понедельникам и четвергам. На следующей самолеты будут летать между столицами России и Туркменистана ежедневно, новые рейсы добавятся в расписание с 15 января, поделились в компании "ДН Турс", агенте S7 в республике.

Туркменские авиалинии с конца декабря на месяц остановили выполнение рейсов в Москву.

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