С улиц Краснодара убирают "серую" рекламу

"Серые" рекламные панно, разбросанные на билбордах по всему Краснодару, объявлены вне закона - глава города Андрей Алексеенко поручил демонтировать такие крупные рекламные конструкции, такая работа в краевом центре проводится впервые.

На улицах Краснодара сегодня царит оживление, и его причина не в интенсивном движении транспорта, а в том, что специалисты начали разбирать незаконные рекламные конструкции, понатыканные по всему городу.

Сегодня, 12 марта, специалисты начали разбирать незаконную конструкцию на кольце на пересечении улиц Дзержинского и 3-й Трудовой – огромная рекламная "звезда" уже лишилась своих "парусов", раньше в городе такая работа не проводилась, передает портал Юга.ру.

Впереди у городских служб – снос еще пяти крупных незаконных рекламных конструкций, завершить процесс коммунальщики обещают в максимально сжатые сроки.

В январе нынешнего 2024 года в городе уже убрали 29 временных сооружений, также признанных незаконными, а за весь минувший 2023 год было демонтировано 1,5 тыс таких рекламных конструкций.

Аналогичная судьба в нынешнем году ждет еще 500 городских рекламных объектов, также районы города очистят от незаконных торговых павильонов.