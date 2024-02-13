Вестник Кавказа

Многодетные семьи Краснодара признались в любви родному городу

Панно с символикой города, собранное в Краснодаре в рамках всероссийского проекта
© Фото: администрация муниципального образования город Краснодар
Многодетные семьи Краснодара совместно создали самое большое панно в России, объединив в нем 50 своих картин – все они изображают достопримечательности столицы Кубани, которые так дороги ее жителям.

В Доме молодежи Краснодара сегодня прошло мероприятие для многодетных семей, приурочено оно было к Году Семьи в России. Его итогом стало самое большое в России панно "Всей семьей – любим Краснодар", которое из своих картин составили 50 городских многодетных семей.

"Установили национальный рекорд, площадь полотна - сто тысяч квадратных сантиметров. Пятьдесят семей раскрашивали пятьдесят холстов. У нас очень много творческих семей, особенно тех, кто любит рисовать, поэтому пришла в голову такая идея. Символизм мероприятия - сплочение и объединение поколений. Сегодня были семьи, где участие принимали прабабушки, бабушки, родители и дети, то есть до четырех поколений"

- организатор акции Марианна Крылова

Панно состоит из отдельных холстов, на которых запечатлены самые главные и запоминающиеся городские достопримечательности - памятник Екатерине II, Войсковой собор святого Благоверного Князя Александра Невского, Александровская триумфальная арка, кинотеатр "Аврора", стадион "Краснодар" и другие знаковые места кубанской столицы, передает "АиФ-Юг".

Общая площадь панно составила 100000 кв см – на сегодняшний день это самое большое панно в России, рекорд уже зафиксировал глава международного агентства регистрации рекордов "Интеррекорд" Владислав Копылов, поведали организаторы проекта.

"Цель здесь одна – главенство традиционных ценностей, возрождение семейных традиций, объединение и сплочение поколений. Ведь что такое крепкая семья в итоге? Это то, что нас с вами делает счастливыми, а страну – сильной и нерушимой!"

- народная артистка России Вера Журавлева-Пономаренко

Труд семейных художников по достоинству оценили и власти города - все участники нового рекорда получили памятные дипломы и подарочные сертификаты, добавили организаторы.

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