С начала года в Кабардино-Балкарии отремонтировали почти 80 объектов культуры

Опубликовано: 23:44, 19 окт 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В этом году в КБР осуществили ремонт десятков объектов культуры, сообщили в Минкультуры России. В общей сложности с начала года выполнен ремонт 77 учреждений.

С начала 2023 году в Кабардино-Балкарии выполнили ремонт 77 объектов культуры. Об этом рассказала глава Минкультуры России

"Еще один год национального проекта "Культура" завершается, уже можно подводить некие итоги. <...> За спиной у нас 77 сделанных объектов, это очень важно, практически по всем направлениям. Я хотела сказать спасибо коллегам, которые берутся за объекты, доводят до конца, в срок сдают"

– Ольга Любимова

Она подчеркнула, что в республике создали свыше 17 домов культуры, в нескольких десятках выполнили ремонт. Кроме того, планируется построить новые дома, уточнила министр.

"Есть еще важный момент для нас - это внимание с вашей стороны к модельным библиотекам. Потому что эти места становятся популярными, туда приходят не только представители старшего поколения, но и ребята, которые пользуются интернетом и готовятся, делают уроки"

– глава ведомства