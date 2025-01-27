С детьми-жертвами преступлений будут работать в "Зеленой комнате" в Северной Осетии

С несовершеннолетними жертвами преступлений, в том числе жестокого обращения, в Северной Осетии будет вестись работа в особом, созданном специально для этих целей месте – оно называется "Зеленая комната", рассказали в Минтруда республики.
Представитель ведомства пояснил, что в такой комнате ребенку будет легче проходить допрос, больший эффект будут иметь и занятия с психологом. Это позволит сократить до минимума последствия психологической травмы.
"Особенно такое помещение нужно, если работа ведется с маленькими детьми. Там следователи и психологи будут работать с ними в комфортных условиях"
– чиновник
"Комната" появится в комплексном центре соцобслуживания Моздокского района. Ее создадут до лета.
Особенность "Зеленой комнаты" заключается в особой теплой атмосфере, которая создается благодаря удобной мебели и игрушкам. Кроме того, помещение снабдят зеркалом Гезелла: сквозь него при необходимости можно будет следить за ребенком и его реакциями так, чтобы он этого не видел.