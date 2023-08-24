РЖД открывает новые этномаршруты Кубани

Опубликовано: 10:59, 24 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

С середины сентября в Краснодарский край начнут ходить туристические поезда, пассажиры которых из Москвы, Тюмени и Ростова-на-Дону смогут не только воочию увидеть красоты Кубани, но и открыть для себя винный туризм.

ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) в сентябре запускают новые туристические поезда на Кубань – ходить они будут из столицы, а также из Тюмени и Ростова, на в программу тура войдут не только экскурсии, но и знакомство с продукцией кубанских виноделов и традиционной кухней края.

В сентябре в свою первую поездку из столицы отправится туристический поезд по эномаршруту "Москва - Тамань – Новороссийск", который станет не только познавательным, но и вкусным. Его пассажиры за четыре дня отведают лучшие блюда кубанской кухни, а также познакомятся с виноделами края и их продукцией – винами "Шато Тамань", "Фанагория" и "Шато де Талю". Также путешественников ждут экскурсии на агротуристический комплекс Chateau Pinot, в Центр винного туризма Абрау-Дюрсо и даже на улиточную ферму, передает портал Юга.ру.

Первый состав отправится от Казанского вокзала в Москве 15 сентября и прибудет обратно 19 сентября, поездка обойдется путешественнику в 64,5 тыс рублей.

С 2024 года РЖД также планируют ввести в свой график еще один туристический маршрут – он будет называться "Жемчужина Кавказа" и познакомит российских путешественников с жизнью и бытом народов Северного Кавказа.