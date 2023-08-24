Бархатный сезон: в поисках альтернативы курортам Кубани

Опубликовано: 10:22, 24 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Россияне все чаще ищут и находят альтернативу черноморским курортам Кубани для отдыха в осенний бархатный сезон.

Вполне адекватной заменой популярным кубанским курортам в нынешнем бархатном сезоне становятся другие локации, и зачастую совсем не курортные, рассказали в сервисе по бронированию авиабилетов "Авиасейлс".

Очевидно, на выбор россиян влияют и цены на размещение и перелет, которые в связи с загрузкой черноморских курортов демонстрируют все новые рекорды, и не вполне адекватная погода, установившаяся в регионе – ведь у многих отдых в бархатный сезон ассоциируется не с невыносимой жарой, а все же со вполне адекватной золотой осенью – вот и летят туристы в нетипичные регионы России - Астрахань, Нижний Новгород, а то и дальше – в Мурманск, на Сахалин и в Томск, передает РИА Новости.

"Спрос в столицу арбузов, а еще рыбы и Золотой Орды, Астрахань, вырос на 22% с 2021 года. Авиабилеты на прямые рейсы из Москвы в сентябре стоят от 4 тыс рублей в одну сторону. Добраться до Астрахани напрямую можно еще из шести российских городов"

- "Авиасейлс"

Популярным стал и Нижний Новгород: очевидно, туристов привлекает и его статус самого комфортного города России, и демократические цены на размещение, а "прелести" переполненных пляжей Черного моря на этом фоне просто теряются: за два года доля бронирований туда среди всех внутренних направлений выросла на 35%, отметили в компании, подчеркнув: долететь до Нижнего Новгорода напрямую можно из 17 городов России, и недорого – так, билет на самолет из Екатеринбурга стоит от 6 тыс рублей в одну сторону.

Если эти направления и не входят в топ-20 самых распространенных для путешествия на самолете, то что уж говорить о более северных регионах - их популярность тоже заметно растет, и в лидерах – Мурманск, в котором уже в сентябре можно увидеть северное сияние. За последние два года туда стали летать чаще на 76%, а прямое авиасообщение с ним есть у 11 российских городов. Билеты недорогие – так, перелет в Мурманск из Петербурга стоит от 3 тыс рублей.

Многие туристы выбирают для осеннего отдыха красоты Сахалина - доля перелетов в Южно-Сахалинск выросла на 75%, хотя перелет туда из Москвы, конечно, дороже – от 15 тыс рублей в одну сторону.

Популярным стал и сибирский Томск: отдых на берегах Томи в тихом спокойном городе за последние два года стал популярнее у 56% российских туристов, а долететь туда можно из 11 городов страны. К примеру, билет из Казани обойдется от 5 тыс рублей, – отметили в сервисе.