Опубликовано: 18:54, 19 окт 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Китай, Южная Корея и Канада независимо проверят рыбу, выловленную вблизи Фукусимы, а затем обобщат результаты для отчета. МАГАТЭ хочет установить, верно ли японские исследователи определяют содержание радиоактивного трития.

Рыбу, выловленную у берегов Японии поблизости от Фукусимы, проверят специалисты МАГАТЭ из трех стран - Китая, Южной Кореи, Канады, об этом сообщили в Агентстве по рыболовству Японии.

"Каждая страна проведет [собственный] анализ, но я уверен - они смогут подтвердить, что контроль [качества воды] в Японии проводится надлежащим образом"

– представитель Агентства

Образцы рыбы, вылов которой был осуществлен во вблизи Фукусимы, уже собраны. Всего изучаться будут шесть видов рыбы, отобрано несколько партий, каждая весом 70 кг. Рыба во льду будет отправлена на исследование в японскую Тибе и в соответствующие научные центры на территории каждой из трех стран. Результаты проверки рыбной продукции из Японии будут обобщены и представлены в одном отчете, передает телеканал NHK.

Международное исследование призвано выяснить, правильно ли японские специалисты измеряют уровень радиоактивного трития в воде. При этом ожидается, что результаты проверки в трех странах будут близки к прошлогодним, высокого уровня трития не ждут ни в воде, ни, тем более, в рыбе.

Напомним, Япония планирует сбросить в мировой океан свыше 1,3 млн тонн воды с Фукусимы. Сброс начался 24 августа, второй этап - 5 октября.

Вскоре после сброса второй партии воды с тритием в океан, Россия отказалась от закупок японских морепродуктов.