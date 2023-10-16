Россия запретила ввоз морепродуктов из Японии

Россия отказывается от японских морепродуктов, решение принято после получения дополнительных данных по сбросу в океан воды с "Фукусимы-1".
"Россельхознадзор в качестве меры предосторожности с 16 октября 2023 года присоединяется к временным ограничительным мерам КНР в отношении импорта рыбы и морепродуктов из Японии"
– ведомство
Запрет будет действовать до предоставления Японией исчерпывающей информации, которая позволила бы подтвердить безопасность продукции, их соответствие требованиям ЕАЭС, а также после ее анализа специалистами, уточняет Россельхознадзор.
Воду с АЭС "Фукусима-1" впервые сбросили в океан 24 августа, еще одна партия воды, использовавшейся для охлаждения реактора, была сброшена 5 октября.
"После состоявшегося 10 октября онлайн-диалога (...) российской стороне до 15 октября была предоставлена дополнительная информация"
– МИД Японии
Отметим, что экспорт морепродуктов из Японию в Россию невелик, за прошлый год он составил менее 200 т, за девять месяцев 2023 года - менее 120 т.