Россия запретила ввоз морепродуктов из Японии

Опубликовано: 12:04, 16 окт 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Японские рыба и морепродукты с сегодняшнего дня не будут поставляться в Россию. Решение принято Россельхознадзором.

Россия отказывается от японских морепродуктов, решение принято после получения дополнительных данных по сбросу в океан воды с "Фукусимы-1".

"Россельхознадзор в качестве меры предосторожности с 16 октября 2023 года присоединяется к временным ограничительным мерам КНР в отношении импорта рыбы и морепродуктов из Японии"

– ведомство

Запрет будет действовать до предоставления Японией исчерпывающей информации, которая позволила бы подтвердить безопасность продукции, их соответствие требованиям ЕАЭС, а также после ее анализа специалистами, уточняет Россельхознадзор.

Воду с АЭС "Фукусима-1" впервые сбросили в океан 24 августа, еще одна партия воды, использовавшейся для охлаждения реактора, была сброшена 5 октября.

"После состоявшегося 10 октября онлайн-диалога (...) российской стороне до 15 октября была предоставлена дополнительная информация"

– МИД Японии

Отметим, что экспорт морепродуктов из Японию в Россию невелик, за прошлый год он составил менее 200 т, за девять месяцев 2023 года - менее 120 т.