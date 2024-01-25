Рубль укрепляется на старте торгов Мосбиржи

Открытие торгов на Московской валютной бирже сегодня ознаменовалось укреплением рубля – доллар и евро уходят в минус, немного укрепляется только китайская национальная валюта.

Сегодня на старте утренних торгов Московской биржи доллар начал терять позиции по отношению к рублю – американская валюта подешевела на 6,5 копейки и сейчас торгуется за 89,95 рубля.

Вслед за долларом значительно подешевел и евро – европейская валюта потеряла сразу 25 копеек и сейчас стоит 97,32 рубля, передает ТАСС.

Немного вырос лишь курс китайской национальной валюты – юань окреп на 1,2 копейки и торгуется за 12,513 рубля.