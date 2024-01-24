Курсы валют идут в рост

Нынешним утром на открытии торгов Московской валютной биржи доллар снова показал небольшой рост, значительно подорожал евро, вырос и юань.

Утренние торги на Московской бирже сегодня стартовали с ослабления рубля, и если американская валюта прибавила в весе всего полкопейки, то европейская подорожала больше чем на 20 копеек.

Доллар "подрос" на 0,5 копейки и сейчас стоит 88,98 рубля, а вот евро повысился на 20,25 копейки и сейчас торгуется за 96,33 рубля, передает ТАСС.

Вслед за "старшими" собратьями в рост пошла и китайская национальная валюта - курс юаня вырос на 0,15 копейки, сейчас он стоит 12,356 рубля.