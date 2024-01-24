Доллар перешел к уверенному росту

Главные валюты перешли к уверенному росту. Доллар пересек отметку в 90 рублей.

Валюта США после долгого периода снижения стоимости перешла к росту. Так, в ходе начавшихся на Мосбирже торгов доллар отыграл 0,47% от прошлой стоимости и пересек черту в 90 рублей. Курс доллара составил 90,15 рубля. На аналогичных ценовых рубежах доллар закреплялся 16 января.

Юань также резко прибавил в цене. Стоимость китайской валюты, после подорожания на 0,26% составила 12,519 рубля.

Европейская валюта не осталась в стороне и отыграла 38,25 копеек. Сейчас стоимость евро находится на отметке в 97,79 рубля.