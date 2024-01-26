Вестник Кавказа

Доллар снова теряет позиции

Доллар снова теряет позиции
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Главные валюты торговались разнонаправленно на утренних торгах: доллар терял позиции, а юань и евро – укрепляли.

Утренние торги открылись снижением американской валюты – доллар, потеряв 0,25 копейки, остановами на отметке в 88,89 рубля.

Стоимость европейской валюты демонстрировала рост. Так, прибавив 27,75 копейки, евро поднялся до 96,79 рубля.

Китайский юань также демонстрировал тренд на удорожание: нарастив 1,4 копейки, он поднялся до 12,393 рубля.

Сколько будет стоить доллар завтра

Согласно прогнозам аналитиков, в субботу, 27 января, курс американской валюты составит 89,17 рубля. Минимальный прогноз – 87,92 рубля, а максимальный – 90,42 рубля.

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