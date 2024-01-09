Доллар продолжает медленное падение

Курс доллара на старте торгов на Московской валютной бирже сегодня утром снова потерял в цене 5 копеек и сейчас торгуется за 87,75 рубля, торгов по евро пока не было.

Рубль сегодня утром на старте торгов на Московской бирже снова укрепился к доллару - американская валюта расчетами "завтра" на 7:01 мск потеряла 5 копеек и сейчас стоит 87,75 рубля.

По евро сделок пока не было, передает РИА Новости.

А вот китайская национальная валюта снова дорожает – рост небольшой, всего 2 копейки, однако юань сейчас торгуется уже за 12,21 рубля.