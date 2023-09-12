Рубль укрепляет позиции на старте торгов

Опубликовано: 7:48, 12 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Сегодня на открытии утренних торгов на Московской валютной бирже рубль перешел в уверенный рост: он значительно укрепился относительно основных мировых валют.

Курс рубля сегодня на старте торгов на Московской бирже перешел к уверенному росту по отношению к тройке мировых валют.

Доллар пытался удержать психологический рубеж в 95 рублей, но ему это не удалось: американская валюта опустилась до 94,39 рубля, потеряв 69 копеек, впервые с 25 августа, передает РИА Новости.

Курс евро в ходе торгов на Мосбирже опустился ниже 100 рублей впервые с 28 июля, но затем немного отыграл падение и сейчас торгуется за 101,65 рубля.

Китайский юань вначале прибавил в цене 0,1 копейки – до 13,02 рубля, но позже потерял сразу 10 копеек и сейчас он стоит 12,92 рубля, следует из данных Московской биржи.