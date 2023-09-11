Рубль будет стабильным в ближайшие месяцы - Орешкин

Опубликовано: 12:19, 11 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

По мнению Орешкина, рубль прошел пик падения и сейчас стабилизировался. Таким он останется в ближайшие месяцы.

Курс рубля в ближайшие несколько месяцев будет более стабильным, нового падения ждать не стоит, полагает помощник президента РФ Максим Орешкин.

"Курс рубля является плавающим, поэтому будет изменяться. Он может изменяться в сторону укрепления и в сторону ослабления. Но если смотреть историю, каким есть - таким и останется. То, что курс будет более стабильным на среднесрочном горизонте - это очевидно"

– Орешкин

Летнее падение национальной валюты помощник президента объяснил снижением цен на нефть и восстановлением импорта с переориентацией на Восток.

Сейчас ситуация меняется: импорт немного сократится, а экспорт к концу года, на фоне восстановления нефтяных цен, возрастет. Стабилизации рубля помогает и политика Центробанка по сдерживанию оттока капитала и кредитования, пишет ТАСС.

"Очевидно, что сейчас факторы уже складываются в другую сторону и с высокой вероятностью пик динамики (ослабления) курса (рубля) уже позади"

– Орешкин