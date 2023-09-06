ЦБ укрепит рубль продажей иностранной валюты на 150 млрд рублей

Опубликовано: 10:42, 6 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Банк России продаст иностранную валюту на общую сумму в 150 млрд рублей. Рубль уже отреагировал на это небольшим укреплением.

Центробанк России анонсировал продажу иностранной валюты, которая будет проводиться с 14 по 22 сентября. Общий объем денежных средств составит 150 млрд рублей.

"Банк России временно ускорит проведение ранее анонсированных операций по зеркалированию сделок, связанных с инвестированием средств Фонда национального благосостояния (далее - ФНБ) в первом полугодии 2023 года. В период с 14 по 22 сентября 2023 года Банк России осуществит на валютном рынке равномерную продажу иностранной валюты общим объемом 150 млрд рублей. Таким образом, ежедневный объем данных операций Банка России составит в этот период 21,4 млрд рублей вместо 2,3 млрд рублей"

– Центробанк России

Уточняется, что корректировка дневного объема операций связана с тем, что 16 сентября пройдет погашение валютного выпуска еврооблигаций РФ.

"Объем эмиссии указанного выпуска составляет $3 млрд. Выплаты держателям еврооблигаций в соответствии с установленным порядком будут осуществляться Минфином России в рублях, в связи с чем часть держателей еврооблигаций после их погашения может предъявить дополнительный спрос на иностранную валюту. В этих условиях решение о перераспределении продаж иностранной валюты в рамках операций по зеркалированию сделок, связанных с инвестированием средств ФНБ, будет способствовать удовлетворению возможного дополнительного спроса на иностранную валюту и снижению волатильности на валютном рынке в этот период"

– Центробанк России

После новости о продаже валюты рубль начал укрепляться: доллар потерял 30 копеек, опустившись до 97,61 рубля, юань – три копейки, его стоимость оставляла 13,35 рубля. Европейская валюта стала дешевле на 11 копеек, ее стоимость составляла 104,81 рубля.