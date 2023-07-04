Рубль отыгрывает утраченные позиции

Опубликовано: 7:45, 4 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Сегодня на открытии утренних торгов на Московской валютной бирже рубль пошел в рост по отношению к мировым валютам, отыгрывая потерянные позиции.

Курс доллара к рублю сегодня на открытии торгов Московской биржи по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов потерял 32,5 копейки и составил 88,38 рубля.

Падает в цени и евро - курс европейской валюты снизился на 13,5 копейки и составил 96,51 рубля, передает ТАСС.

Дешевеет и китайская национальная валюта – юань потерял в цене 0,8 копейки и сейчас торгуется за 12,17 рубля.