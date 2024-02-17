Розовые фламинго временно поселились на Азовском море

Крупнейшая стая розовых фламинго замечена в заливе Азовского моря. Перелетные фламинго на время обосновались в Крыму.
Азовское море временно приютило стая розовых фламинго, об этом рассказал глава отделения Союза охраны птиц РФ в Крыму Игорь Сикорский.
"В Крыму на побережье Азовского моря временно обосновалась, по моим наблюдениям, самая крупная перелетная стая розовых фламинго. Их численность превышает сто особей. Птицы могут быть частью северо-казахстанской популяции"
– специалист
Он уточнил, что фламинго в этом районе находятся около 10 дней, сейчас они переместились в залив Сиваш. Вскоре птицы могут отправиться в дальнейший путь, для гнездования они могут остановиться на озерах Тузловских лиманов под Одессой, добавил специалист, передает РИА Новости.