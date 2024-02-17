Вестник Кавказа

Розовые фламинго временно поселились на Азовском море

Фламинго
© Фото: Вера Ромашкина/ “Вестник Кавказа“
Крупнейшая стая розовых фламинго замечена в заливе Азовского моря. Перелетные фламинго на время обосновались в Крыму.

Азовское море временно приютило стая розовых фламинго, об этом рассказал глава отделения Союза охраны птиц РФ в Крыму Игорь Сикорский.

"В Крыму на побережье Азовского моря временно обосновалась, по моим наблюдениям, самая крупная перелетная стая розовых фламинго. Их численность превышает сто особей. Птицы могут быть частью северо-казахстанской популяции"

– специалист

Он уточнил, что фламинго в этом районе находятся около 10 дней, сейчас они переместились в залив Сиваш. Вскоре птицы могут отправиться в дальнейший путь, для гнездования они могут остановиться на озерах Тузловских лиманов под Одессой, добавил специалист, передает РИА Новости.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1465 просмотров

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Россияне стали чаще выбирать Крым для летнего отдыха

Россияне стали чаще выбирать Крым для летнего отдыха

Поезда из Крыма и в Крым опаздывают на 4-8 часов

Поезда из Крыма и в Крым опаздывают на 4-8 часов

В севастопольском Херсонесе заработают еще три крупных музея

В севастопольском Херсонесе заработают еще три крупных музея

Арбитражный суд Крыма рассмотрит первый иск по энергоблокаде полуострова

Арбитражный суд Крыма рассмотрит первый иск по энергоблокаде полуострова

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы