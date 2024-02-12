Азовское море стало более соленым

Соленость Азовского моря повысилась в два раза и может возрасти еще. Причина в нехватке речной воды, питающей водоем. Сегодня Черное море более соленое, но все может измениться.

В два раза более соленым стало за последние годы Азовское море. Почему это плохо, рассказал ученый.

«Соленость воды в Азовском море увеличилась более чем в два раза за счет уменьшения пресного стока реки Дон. Соответственно больше более соленой черноморской воды поступает в Азовское море»

– директор Морского гидрофизического института РАН Сергей Коновалов

По его оценке, происходящее является экологической катастрофой, в Азовском море могут исчезнуть типичные для водоема биоресурсы, виды рыб.

Со временем Азовское море станет более похожим на Черное - как по содержанию соли, так и по биоресурсам.

Азовское море входит сегодня в топ-3 самых пресных морей, наряду с Балтийским и Каспийским.