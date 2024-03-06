Ростовские строители снова оставили без света городские многоэтажки

Ростовские строители сегодня вечером опять "намудрили" с электричеством – в ряде городских многоэтажек пропало электричество, свет пропал и в общежитиях Южного федерального университета, ремонт затянется как минимум до утра.

В нескольких высотках Ростова-на-Дону сегодня вечером отключилось электричество, рассказал сити-менеджер Алексей Логвиненко.

"По предварительным данным, аварийная ситуация связана с повреждением кабельных линий при производстве строительных работ"

- Алексей Логвиненко

Свет пропал и в общежитиях ЮФУ, сейчас специалисты устанавливают место повреждения. Сколько времени займет ремонт линий электропередачи, пока неизвестно – ясно лишь, что проводить его будут уже утром, а пока котельную, лифты и насосы самого большого здания на улице Стабильной, в котором проживают свыше 3,6 тыс человек, запитают от дизельного генератора, передает "АиФ-Ростов",

Напомним, как ранее сообщал "Вестник Кавказа", очень похожая ситуация уже была в городе в конце ноября, когда из-за строительства Западной хорды оказался перебитым кабель, питавший часть многоэтажек Ростова-на-Дону – случилось это в первый день, когда в городе выпал снег: без воды, отопления и света остались тысячи горожан.