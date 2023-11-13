Нерадивые строители оставили без тепла, воды и света тысячи ростовчан

Строители, проводившие земляные работы, перебили силовой кабель, питавший часть многоэтажек Ростова-на-Дону – в первый снежный день без воды, отопления и света остались тысячи горожан.

Минувшей ночью строители оставили без отопления, света и воды тысячи ростовчан - при строительстве дороги "Западная Хорда" они перебили силовой кабель, написал в своем Telegram-канале глава администрации города Алексей Логвиненко.

"Компания ООО "Т-Транс" при производстве земляных работ по строительству дороги "Западная Хорда" на улице Доватора перебила электрический кабель, питающий многоквартирные дома… В результате без света, отопления и водоснабжения остались тысячи жителей"

- Алексей Логвиненко

Ситуацию усугубляет то, что ночью в Ростове-на-Дону выпал первый снег, и в отключенных от электроснабжения домах действительно холодно, передает РИА Новости.

Администрация Ростова уже подала по этому поводу заявление в прокуратуру города, восстанавливать кабель предстоит организации, повредившей его. Донэнерго уже приступило к устранению аварии, а пока электричеством эти дома будут обеспечивать спасатели – для этого они задействуют резервные генераторы.