Стартовало строительство нового участка МТК "Север – Юг"

Дагестанские дорожные службы сегодня дали старт строительству федеральной автодороги в объезд Хасавюрта, которая станет частью международного транспортного коридора "Север – Юг".

Дагестанские дорожники приступили к строительству федеральной автодороги в объезд Хасавюрта, которая начнется на границе с Чечней и станет частью международного транспортного коридора "Север – Юг", сообщил замминистра транспорта и дорожного хозяйства региона Магомед Тагиров.

"Начато строительство участка автодороги в объезд города Хасавюрт. Оно предполагает устройство четырехполосной проезжей части с разделением встречных транспортных потоков. В составе проекта предусмотрены транспортные развязки в разных уровнях, капитальные мосты и путепроводы"

- Магомед Тагиров

Новая дорога протяженностью в 21 км разгрузит городские улицы от большегрузного транспорта, к тому же она позволит автомобилям развивать скорость до 120 км/ч, рассказал Тагиров, передает ТАСС.

Напомним, как ранее сообщал "Вестник Кавказа", в середине октября в Дагестане открылись два отремонтированных участка федеральной автодороги "Кавказ" - они стали четырехполосными, а значит снизилась аварийность, а пропускная способность магистрали, входящей в транспортный коридор "Север – Юг", стала выше. Также эта часть международного транспортного коридора стала безопаснее и удобнее не только для водителей большегрузов, но и для автотуристов.