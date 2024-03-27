Вестник Кавказа

Рост импорта фруктов и овощей выявлен в России

Фрукты
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
С начала года в Россию завезено 2,5 млн т фруктов и овощей, это на 10% больше, чем в 2023 году. Основные поставщики – страны ЕАЭС, Узбекистан, Азербайджан, Турция.

С января по апрель Россия закупила 2,5 млн т овощей и фруктов – на 10% больше показателей 2023 года, сообщает пресс-служба Россельхознадзора.

С начала года Россия увеличила импорт капусты, а также лука и чеснока (1,67 и 1,55 соответственно). Главные поставщики – Узбекистан и Казахстан.

Помимо этого, увеличились закупки томатов (+29%), сушеных овощей (+27,4%), дынь, арбузов, папайи (+22,2%), корнеплодов (+21,6%), цитрусовых (+20%), сухофруктов (15,5%), косточковых плодов (14,9%), огурцов (13,9%), перца и кабачков (13,6%).

Кроме того, Россия нарастила импорт бананов на 4,7%. Основные поставщики – Эквадор, Китай, Вьетнам, Коста-Рика. С начала года Эквадор экспортировал в Россию 441 тыс т бананов.

Стоит добавить, что основными поставщиками овощей и фруктов в Россию стали страны ЕАЭС, Турция, Азербайджан, Китай, Узбекистан, Египет, Индия и другие.

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