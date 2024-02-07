Россию и Танзанию свяжут прямые авиарейсы

В скором времени между Танзанией и Россией может стартовать прямое авиасообщение – соглашение об этом может быть подписано в ближайшее время, сообщил сегодня посол страны в России Фредрик Ибрахим Кибута.

Необходимость прямого авиасообщения между Танзанией и Россией давно назрела, соглашение об этом может быть подписано в ближайшее время, сообщил сегодня посол Танзании в РФ Фредрик Ибрахим Кибута.

"Туризм - это очень важный сектор, он очень сильно влияет на нашу экономику. Мы находимся на финальной стадии подписании соглашения о взаимопонимании и сотрудничестве между нашими авиакомпаниями для того, чтобы организовать прямые рейсы из России в Танзанию, даже из Санкт-Петербурга будут прямые рейсы. У нас до этого был достаточно хороший поток российских туристов в Танзанию. Мы надеемся, что сейчас этот интерес не угаснет, а, наоборот, будет подстегнут тем, что будет достаточно просто и быстро до нас добраться"

- Ибрахим Кибута

Все необходимые уровни договоренностей пройдены, таких запросов об открытии прямых рейсов очень много – они идут из разных направлений, добавил дипломат, передает РИА Новости.