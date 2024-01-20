Прямой рейс свяжет Астану и Батуми

Самолеты снова будут летать между Астаной и Батуми. В июне SCAT будет выполнять по два рейса в неделю, с июля - по три. Международный рейс поможет увеличению взаимного турпотока.

Летом возобновится регулярное авиасообщение между столицей Казахстана и курортом Грузии.

О запуске прямых рейсов сообщили в компания SCAT.

Первый рейс между из Астаны в Батуми назначен на 8 июня. Согласно обновленному расписанию, полеты на данном маршруте будут выполняться дважды в неделю - по вторникам и четвергам. Перевозку будут осуществлять самолеты Boeing-737.

В июле рейсов станет больше - добавится третий в неделю, уточнили в Комитете гражданской авиации Минтранспорта Казахстана.