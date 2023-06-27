Прямые рейсы в Италию из Астаны появятся в 2024 году

В Рим и Милан будут запущены рейсы из Астаны, а рейсов из Алматы станет больше. Новые маршруты будут запущены в течение года.

Итальянский перевозчик Neos планирует в этом году запустить рейсы в Астану из двух городов - Рима и Милана.

В настоящее время полеты успешно осуществляются между Алматы и Миланом. В этом году компания увеличит частоту рейсов на данном направлении, а также включит в расписание новые рейсы: Рим-Астана, Милан-Астана.

Расширение авиасообщения между Италией и Казахстаном поспособствует увеличению турпотока и развитию экономических связей двух стран.